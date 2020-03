Don Toliver: „Mein Sound ist so anders“

Don Toliver ist musikalisch eindeutig anders – und das sollen auch alle merken. Bereits mit seiner Durchbruchssingle „No Idea“ von 2019 etablierte der Rapper seine spezielle Trap-n-B-Handschrift, berichtet „Warner Music“. Und das führte er auf seinem kürzlich veröffentlichen Album „Heaven Or Hell“ fort.

Toliver selbst sagte dazu: „Ich will, dass die Leute durch meine Musik alle möglichen Bilder im Kopf haben. Mein Sound ist so anders. Ich bringe eine neue Kultur in das Musikgeschäft.“

Don Toliver ist übrigens gemeinsam mit Travis Scott Teil der „Jackboys“.

Foto: (c) Warner Music