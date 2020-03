Donny Benét: Album und Tour

Aufrichtigkeit und echte Emotionen, die auf einer Kitschplatte serviert werden. Damit hat Donny Benét in Australien bereits jeden Menge Fans gewonnen. Jetzt will er auch den Rest der Welt erobern. Dafür tritt er, wie „Verstärker Medienmarketing“ berichtet, am 29. Mai im Berliner Lido auf und zwei Tage später (31.05.) beim Moers Festival. Kurz zuvor, am 22. Mai, bringt der Musiker sein neues Album „Mr Experience“ heraus. Darauf orientiert sich Benét klanglich an einem Soundtrack für eine Dinnerparty in den späten 1980er Jahren.

Hier die Tracklist:

01. Mr Experience

02. Moving Up

03. Second Dinner

04. Reach Out

05. Girl of My Dreams

06. Negroni Summer

07. One Night in Paradise

08. Take a Trip

09. You Don’t Need Love

10. Waterfall (Love Scene)

Foto: (c) LooMee TV