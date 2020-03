Jeder kennt sie, die quälende Frage: „Was machen wir eigentlich dieses Jahr an Silvester?“

Der Musiker Drake wandelte sie jetzt in seine ganz eigene 2020er-Version. Via „Instagram Story“ witzelte der 33-Jährige: „‘Was macht ihr während der Quarantäne?‘ ist das neue ‚Was macht ihr an Silvester?‘!“

Was er so macht, verriet er übrigens in einem inzwischen wieder gelöschten „Instagram“-Beitrag.

Foto: (c) Lisa Holte / PR Photos