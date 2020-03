Drei neue Singles von Alma

Alma hat ihre Fans am Freitag (13.03.) mit gleich drei neuen Tracks aus ihrem kommenden Album „Have U Seen Her“ überrascht: „Stay All Night“, „King Of The Castle“ und „Find Me“.

Über Ersteren ließ die Sängerin laut „Online & Print PR“ verlauten: „Ich habe dieses Lied für mich selbst geschrieben, was viele Leute verwirrt, da es sich anfühlt, als wäre es für jemand anderen. Damals brauchte ich wirklich etwas Ermutigung, um frei zu sein und nicht an das ‚Was wäre wenn‘ im Leben zu denken. Wenn ich mich jetzt ängstlich fühle, frage ich mich einfach: ‚Wäre es denn wirklich so schlimm?‘.Vielleicht sollte ich einfach die ganze Nacht bleiben. “

Teil eins ihres Albums „Have You Seen Her“ ist übrigens im November 2019 erschienen.

Foto: (c) Universal Music