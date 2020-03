„Drens“ kündigen EP an

Neue Musik von „Drens“ steht in den Startlöchern. Die Dortmunder Surfpunk-Band veröffentlicht am 15. Mai ihre EP „Pet Peeves“, lässt „Check Your Head“ verlauten.

Die erste Single „Saditsfiction“ inklusive passendem Musikvideo gibt es bereits seit einigen Tagen. Demnach handelt es sich bei dem Song um eine Hymne über Zeiten, „an denen einem nichts so recht gelingen will, man immer einen Schritt zu langsam ist, während die Anderen an einem vorbeiziehen“.

Aufgenommen wurde die EP „Pet Peeves“ übrigens gemeinsam mit „Kraftklub“-Gitarrist Steffen Israel.

Foto: (c) LooMee TV