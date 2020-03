Dua Lipa kündigt neue Single an

Dua Lipa weiß ganz genau, wie man seinen Anhängern die Corona-Isolation versüßt… nämlich mit neuer Musik.

Und in diesem Sinne kündigte die Sängerin ganz schmerzlos auf „Instagram“ die Veröffentlichung einer neuen Single an. Neben dem Songcover gab die 24-Jährige die Titel und das Erscheinungsdatum des neuen Stückes bekannt: „Break My Heart“ und der 27. März.

Am 03. April erscheint übrigens auch schon Duas neues Album „Future Nostalgia“.

