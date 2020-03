Dua Lipa: Neue Tour-Daten

Auch Dua Lipas Europatournee muss aufgrund der Coronavirus-Pandemie weichen. Eigentlich wäre die Sängerin bereits ab Anfang Mai nach Deutschland und Österreich gekommen, doch die Ansteckungsgefahr ist noch zu groß.

Doch keine Sorge, die 24-Jährige hat bereits für Ersatztermine gesorgt, wie sie jetzt auf „Instagram“ ließ. Demnach verschieben sich all ihre Termine in den Januar und Februar 2021. Ein Problem gibt es dabei jedoch: Laut Dua konnte ihr Team bisher noch keinen Ersatztermin für ihre geplanten Konzerte in München und Wien finden. Allerdings bittet sie ihre Fans, sich ein wenig zu gedulden und die Hoffnung noch nicht aufzugeben.

Hier die bisherigen Ersatztermine für Deutschland:

25.01.2021 Hamburg, Barclacard Arena

26.01.2021 Berlin, Mercedes-Benz Arena

27.01.2021 Köln, Lanxess Arena

