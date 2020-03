Dua Lipa und das Sex-inspirierte Album

Sex scheint wohl die vorwiegende Inspiration bei Dua Lipas kommendem Album „Future Nostalgia“ (VÖ: 03.04.) gewesen zu sein. Jedenfalls geht das aus diversen Songtexten hervor, die kürzlich online durchgesickert sind.

Wie „contactmusic.com“ berichtet, singt die 24-Jährige in den Song „Good In Bed“: „Wir wissen nicht, wie wir miteinander reden sollen, aber verdammt, wir wissen, wie wir fi***n sollen.“ In dem Song „Cool“ schmettert die Sängerin: „Ich mag uns lieber, wenn wir miteinander verflochten sind. (…) Ich besorge es dir die ganze Nacht lang.“

Ob das wirklich stimmt, wird sich noch zeigen. Am Freitag (27.03.) erscheint jedenfalls ihre neue Single „Break My Heart“.

Foto: (c) Landmark / PR Photos