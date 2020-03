Eigenes Casino von „Kiss“

„Kiss“ haben Großes vor: Nachdem die Rocker ihre Restaurantkette „Rock & Brews“ eröffnet haben, soll nun auch ein eigenes Casino unter diesem Namen folgen.

Geplant ist die Spielhalle an dem Standort in Biloxi, Mississippi, an dem Country-Star Jimmy Buffett ein Casino hatte, berichtet der „Ultimate Classic Rock“. Demnach ist ein Konzertsaal mit 3.000 Plätzen geplant, ein Hotel mit 300 Zimmern und eine Spielbank mit 1.000 Spielautomaten. Die Standortgenehmigung ist dem Bericht zufolge bereits erteilt worden und auch die Finanzierung steht bereits.

„Kiss“ befinden sich aktuell auf großer Abschiedstournee.

Foto: (c) Universal Music