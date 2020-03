Ellie Goulding, ein naturverbundener Mensch

Ellie Goulding fühlt sich der Natur sehr verbunden. Deswegen kämpft die Sängerin auch so hart um deren Erhalt.

Gegenüber „CNN“ meinte sie: „Ich bin auf dem Land, mitten im Nichts aufgewachsen. Deswegen habe ich eine Affinität für die Natur. (…) Durch die Vereinten Nation bin ich in der Lage gewesen mit Klimawissenschaftlern und Experte zu sprechen, die sehr, sehr besorgt sind. Und ich habe so viel gelernt. Das bedeutet, ich kann dieses Wissen an meine Fans weitergeben und an die jüngeren Menschen, die Menschen, die mir folgen und meine Plattform nutzen, um etwas Gutes zu tun.“

Deswegen versteht Ellie Goulding auch nicht, warum die Politiker bei der Corona-Krise handeln können, bei der Klimakrise allerdings nicht.

