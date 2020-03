Ellie Goulding und ihre Fitness-Sucht

Ellie Goulding hat viele Fans und Medien mit ihrer fitten Figur begeistert. Doch diesen Traumkörper erreichte die Sängerin nur für einen hohen Preis. Sie war regelrecht süchtig danach, trainieren zu gehen. Es ging sogar soweit, dass sie Tage im Studio hat ausfallen lassen, um ins Fitnessstudio gehen zu können.

Gegenüber „The Sun“ äußerte sich die Sängerin jetzt zu ihrer damaligen Sucht: „Ich finde nicht, dass ich ein Suchtmensch bin, aber es gab eine Zeit, in der ich süchtig nach Training war und das war nicht mehr lustig. Ich hatte das Gefühl jeden Tag trainieren zu müssen. Ich weiß nicht, ob das so ein Überlebensding war, weil das Touren so ermüdent war und es deinem Körper und deiner mentalen Gesundheit einiges abverlangt. Ich hatte das Gefühl, es war mein Überlebensinstinkt, der mich jeden Tag hat trainieren lassen, um sicherzugehen, dass ich super fit und super gesund bin. Ich habe versucht, einen Gegenpol zu den Drinks, die ich auf Tour trinke und das Fast Food zu schaffen. Wenn man trainiert, schüttet man viele Endorphine aus. Es fühlt sich so gut an, dass man es immer und immer wieder spüren möchte. Doch als es den Punkt erreicht hatte, dass ich Studiotage habe ausfallen lassen, oder weniger an Songs geschrieben habe, um trainieren zu können, habe ich gemerkt, dass sich das nicht lohnt.“

Ellie Goulding fühlt sich jetzt auch eher mit der Natur verbunden, als mit dem Fitnessstudio.

Foto: (c) Landmark / PR Photos