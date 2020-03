Elton John beschenkt Charlie Puth

So kann man die Verkaufszahlen auch in die Höhe treiben. Elton John verschenkt offenbar seine Bücher einfach an seine berühmten Freunde. Zumindest ist jetzt Charlie Puth in den Genuss davon gekommen.

In seiner „Instagram Story“ postet der Sänger nämlich ein Foto, auf dem Johns Biografie und sein Fotobuch „The Radical Eye“ zu sehen sind. Dazu schrieb Puth: „Vielen Dank für diese hier, Elton John!“

Die offizielle Autobiografie „Ich: Elton John“ vom Sänger ist übrigens erst seit Ende letzten Jahres zu haben.

Foto: (c) Landmark / PR Photos