Elton John findet Quarantäne-Zeit großartig

Elton John verbringt in der freiwilligen Quarantäne sehr viel Zeit mit seiner Familie. Er macht also genau das, was der Grund ist, warum er sich von den Bühnen dieser Welt verabschiedet hat.

Gegenüber „Apple Music“ meinte der Sänger deswegen auch: „Um ehrlich zu sein, es ist großartig, so viel Zeit mit meine Jungs zu verbringen, denn auch, obwohl sie mit uns auf Tour unterwegs sind, dieser ständige Kontakt mit ihnen ist fantastisch.“

Gemeinsam mit seinem Mann David Furnish hat Elton John zwei Söhne, den neunjährigen Zachary und den siebenjährigen Elijah.

Foto: (c) Landmark / PR Photos