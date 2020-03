Emily Roberts: Erste Deutschland-Tour

Premiere bei Emily Roberts: Nachdem die Sängerin James Blunt auf dessen Arena-Tour durch Europa unterstützt, steht für sie im Herbst ihre erste eigene Deutschland-Tour an. Wie „Promoters Group Munich“ berichtet, tritt Roberts im Oktober in fünf Städten in der Bundesrepublik auf. Der allgemeine Kartenvorverkauf beginnt bereits am gestern (07.03.) um 10 Uhr.

Und hier die Termine:

27.10. Berlin, Berghan/Kantine

28.10. Hamburg, Hebebühne

29.10. Köln, Blue Shell

30.10. Stuttgart, Im Wizemann (Studio)

31.10. München, folks! Club

Foto: (c) Ingo Christ