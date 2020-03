Eno will seinen Eltern was zurückgeben

So wie viele andere Rapper hatte auch Eno den Wunsch, dass die eigenen Eltern nie wieder arbeiten brauchen.

Und offenbar hat er es geschafft, berichtet „deinupdate.de“. Der erfolgreiche Newcomer im Deutsch-Rap wurde in einer Fragerunde auf „Instagram“ gefragt, welches Auto er seinem Papa gekauft habe. Daraufhin antwortete Eno: „Abgesehen vom Auto lasse ich meine Eltern schon sehr lange nicht mehr arbeiten. Das ist das Mindeste, was man den Eltern zurückgeben kann für all das, was sie für uns tun.“

„Ferrari“ von Eno und Mero steht übrigens auf Platz drei der erfolgreichsten Musikvideos auf „YouTube“ in Deutschland 2019.

Foto: (c) Eno / Chapter ONE