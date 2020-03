Erste neue Single von Duffy

Um die Moral in dieser Krisenzeit zu heben, hat Duffy eine neue Single veröffentlicht. Die Sängerin ist ja jahrelang von der Bildfläche verschwunden gewesen, weil sie nach eigenen Angaben unter Drogen gesetzt, vergewaltigt und festgehalten wurde.

Auf „Instagram“ teilte sie nun eine Nachricht an „BBC Radio 2“-Moderatorin Jo Whiley, in der es heißt: „Hi Jo, ich hoffe, dir geht es gut und du bist sicher. Ich wollte dir dies schicken, damit du es im Radio spielen kannst, wenn du möchtest. (…) ‚Universal Music‘ und auch sonst niemand weiß, dass ich das tue. Sie werden nicht sauer sein, sie sind nette Menschen. Hier ist also ein Song, hier ist ‚Something Beautiful‘. (…) Er hebt die Stimmung.“

„Something Beautiful“ läuft übrigens nicht nur bei der „BBC“ im Radio, sondern man kann sich den Song auch auf „YouTube“ anhören.

Foto: (c) Max Dosen / Universal Music