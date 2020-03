ESC 2020: Abgesagt!

Und da geht das nächste Event in die Binsen. Dieses Jahr wird kein Eurovision Song Contest stattfinden. Das ESC-Finale, das am 16. Mai in Rotterdam stattfinden sollte, ist wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Das machte der Veranstalter mit einer Mitteilung öffentlich.

Darin heißt es unter anderem: „In den letzten Wochen haben wir viele Alternativen ausgelotet, um irgendwie ein ESC-Finale auf die Bühne zu bekommen. Aber die Unsicherheit, die die Verbreitung von Covid-19 innerhalb Europas ausgelöst hat, (…) zwang uns zu der schwierigen Entscheidung, dass es unmöglich ist, das Live-Event so durchzuführen, wie ursprünglich vorgesehen. Wir sind sehr stolz darauf, dass der ESC 64 Jahre lang ohne Unterbrechung Zuschauer auf der ganzen Welt zusammengeführt hat. (…) Es bricht uns das Herz, dass dieses Jahr kein ESC stattfinden wird.“

Für Deutschland sollte der Newcomer Ben Dolic antreten. Der Song des 22-jährigen Slowenen – „Violent Thing“ – wurde von deutschen Fans sehr gut aufgenommen.

Foto: (c) Universal Music / Zlatimir Arakliev