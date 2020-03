Eva Mendes will Disney-Bösewicht sein

Eva Mendes hat schauspielerisch wieder etwas Neues vor. Die zweifache Mutter hat zwar schon seit 2014 keine Rolle mehr gehabt möchte sich jetzt aber an einem Disney-Bösewicht versuchen.

Das hat sie jetzt gegenüber „Entertainment Tonight“ erzählt: „Ich werde die Schauspielerei immer lieben. Und jetzt, da ich Kinder habe, bin ich extremer geworden. Es gibt nicht mehr so viele Dinge, die ich machen würde. Ich würde die meisten der Filme, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, heute nicht mehr zu machen. Viele dieser Dinge sind von meiner Liste gestrichen. Ich machen keine gewaltsamen Sachen, und natürlich auch nichts super sexuelles. Eigentlich kommt nur noch Disney in Frage. Aber mir liegen eher die Bösewichte. So wie Ursula. Ich mag die Bösewichte in Diseny-Filmen. Die sind lustig.“

Bleibt also abzuwarten, wann Eva Mendes als Disney-Bösewicht auf den Kinoleinwänden zu sehen sein wird.

