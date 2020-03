Eva Mendes wünscht sich Fortsetzung von „Hitch – Der Date Doktor“

Gibt es vielleicht bald eine Reunion von Eva Mendes und Will Smith? Ihr gemeinsamer Streifen „Hitch – Der Date Doktor“ war 2005 ein internationaler Kino-Erfolg, der allein in den USA knapp 180 Millionen Dollar einspielte. 15 Jahre danach hätte zumindest Mendes große Lust auf eine Fortsetzung der Komödie. Das hat sie letztens auf der Konferenz Create & Cultivate in Los Angeles durchblicken lassen.

Auf der Veranstaltung sagte sie scherzend gegenüber „Entertainment Tonight“: „Wissen Sie was? Es ist Zeit für Hitch 2. Will, lass es uns tun – Hitch 2! Er würde in der Welt mit all diesen Dating-Apps spielen. Und was würde Hitch da tun? Er wäre arbeitslos!“

Doch daraus wird wohl eher nichts werden. Schließlich hat Eva Mendes alle Hände voll zu tun. Gemeinsam mit Ryan Gosling erzieht sie ihre beiden Töchter bilingual und arbeitet zusätzlich noch als Designerin für das Label „New York & Company“.

Foto: (c) Marco Sagliocco / PR Photos