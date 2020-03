„Evanescence“: Neuer Song noch vor der Tour

Noch bevor „Evanescence“ im April gemeinsam mit „Within Temptation“ auf „Worlds Collide Tour“ gehen, soll es wohl noch einen neuen Song geben.

Im Interview mit „Loudwire“ sagte Sängerin Amy Lee: „Nun, es wird einen neuen Song geben. Ich möchte unser erstes neues Lied herausbringen, wenn wir auf unsere April-Tour gehen, weil ich es dann spielen möchte. Das ist das Beste, was ich Euch geben kann.“ Außerdem verriet sie noch einiges zum neuen geplanten Album. Sie sagte: „Es ist eine Kombination aus vielen Dingen. Wir sind definitiv hundertprozentig, aber wir gehen auch Risiken ein. Und ich denke, es ist bedeutungsvoll – es ist zutiefst bedeutungsvoll. Gleichzeitig hat vieles eine Einstellung. Ich weiß nicht, ob ich das super gut erklären kann, aber ein Teil unserer Musik ist eben so. Wenn Sie zurückhören und darüber nachdenken können, insbesondere über einige der späteren Musikstücke wie ‚What You Want‘ oder ‚Call Me When You’re Sober‘, gibt es ein oder zwei Titel, die den nächsten Schritt in diesem Gefühl darstellen, würde ich sagen.“

Die Kombo arbeitet übrigens seit längerer Zeit an einem neuen Studioalbum.

Foto: (c) Radim Rotek / PR Photos