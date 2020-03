Ex-„HIM“-Frontmann Ville Valo meldet sich zurück

Auch wenn die Band „HIM“ seit 2017 offiziell Geschichte ist: Ex-Frontmann Ville Valo machte solo weiter und war unter anderem Feature-Artist für viele andere Acts aus dem Metal- und Hardrock-Bereich.

Jetzt meldet sich der finnische Musiker zurück, und zwar unter dem Namen VV, also den Initialen seines Namens. Er veröffentlichte sein neues Soloprojekt: die EP „Gothica Fennica Vol. 1“. Darauf gibt es drei Tracks zu finden: „Salute the Sanguine“, „Run Away from the Sun” und „Saturine Saturnalia”. Die Songs gibt es unter anderem auf dem „YouTube“-Kanal „Heartagram“.

Die Band „HIM“ meinte damals, sie müsse Lebewohl sagen, um den „Weg für bislang unerforschte Anblicke, Gerüche und Sounds freizumachen“.

Foto: (c) LooMee TV