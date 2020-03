Festival-Saison 2020 steht in den Startlöchern

Die Festival-Saison 2020 steht vor der Tür. Jedes Jahr genießen mehr als 1,5 Millionen Besucher die tolle Stimmung und die Live-Acts auf den mehrtägigen Musikveranstaltungen in Deutschland. Und auch dieses Jahr wieder hat „Travelcircus“ die insgesamt 277 Festivals in Deutschland genauer unter die Lupe genommen und verglichen, also was Preise, Dauer, Instagrammability und Besucherzahlen angeht.

Das sind laut „Travelcircus“ die wichtigsten Ergebnisse in Kürze:

– Deutschlands Festival-Hotspot ist Nordrhein-Westfalen, hier findet jedes fünfte Festival statt

– Die meisten Festivals widmen sich vorrangig dem Genre Techno/Electro

– Im Schnitt dauert ein Festival in Deutschland drei Tage

– Pro Festivalbesuch zahlen Musikliebhaber bis zu 285 Euro

– Festivaltickets sind im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich um 4,65 Euro teurer geworden