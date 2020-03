Fleur East will auch Schauspielerin werden

Fleur East will sich neben der Musik auch der Schauspielerei widmen.

Dem „TV Life Magazine“ erzählte die 32-Jährige jedenfalls: „Die Schauspielerei ist eine andere Leidenschaft von mir. Ich habe in den vergangenen Jahren ein bisschen Unterricht genommen. Ich habe es knapp verpasst, eine Rolle in der TV-Show ‚Empire‘ zu bekommen. Ich hatte die Rolle eigentlich schon, doch ich konnte nicht rechtzeitig ein Schauspiel-Visum für die USA bekommen.“ Gedanken über ihre Traumrolle hat sich die Musikerin auch schon gemacht. Sie sagte weiter: „Entweder in einem Box-Film, etwas, das sich auf Fitness konzentriert oder eine TV-Show wie ‚Empire‘, die Musik und Unterhaltung kombiniert.“

Musikalisch hatte Fleur East zuletzt die Single „Favourite Thing“ veröffentlicht.

Foto: (c) Landmark / PR Photos