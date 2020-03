„Flora Cash“ über ihr aktuelles Album „Baby, It’s Okay“

Die Songs vom aktuellen Album „Baby, It’s Okay“ von „Flora Cash“ sind über einen langen Zeitraum entstanden. Seit letzter Woche (06.03.) ist die Platte zu haben.

Laut „Sony Music“ lässt die Band dazu verlauten: „Diese Songs umfassen sechs Jahre. Der älteste Track wurde 2013 und der neueste Song erst letztes Jahr geschrieben und aufgenommen. So viele unserer Momente aus den letzten Jahren werden in diesen Tracks festgehalten. Höhen, Tiefen, Momente der Liebe, Freude und Inspiration, aber auch Verlust, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Diese Songs verkörpern ein Spektrum. Sie gaben uns Kraft und halfen uns weiter zu machen. Unser größtes Ziel ist es, dass diese Songs das auch für andere Menschen tun.“

Hier die Tracklist:

1. Born In The Slumber

2. You Love Me

3. Electricity

4. Honey Go Home

5. I Wasted You

6. Missing Home

7. In A Little Bubble

8. Still Alive

9. They Own This Town

10. For A While

11. You’re Somebody Else

12. Love Is In The Small Things

Foto: (c) Sony Music