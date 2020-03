„Foo Fighters“: „Tausende Menschen werden unsere Refrains singen“

Bei dem neuen „Foo Fighters”-Album können sich die Fans auf Einiges gefasst machen.

Frontmann Dave Grohl verriet nämlich dem „Kerrang! Magazine“: „Wir haben gerade eine weitere verdammte Platte beendet und ich bin so verdammt stolz darauf. Sie ähnelt nichts, was wir je gemacht haben. Ich bin so verdammt aufgeregt, dass die Leute es hören und kann es nicht erwarten, auf die Bühne zu springen und die Songs zu spielen. Auf der Platte sind Refrains, die 50 Tausend Menschen singen werden und in dem Moment werden die Herzen von allen zusammenkommen. Denn darum geht es.“

Wann genau dieses großartige Album der „Foo Fighters“ erscheinen wird und welchen Titel es trägt, das alles hat Dave Grohl nicht preisgegeben.

