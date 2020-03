Fritz Kalkbrenner: „Flämmchen in der Brust“ treibt ihn an

Gestern (13.03.) erscheint sein neuen Albums „True Colours“ von Fritz Kalkbrenner.

Im „noizz“-Interview sprach das Techno-Urgestein darüber, was ihn antreibt, immer weiter Musik zu machen. Er sagte: „Es ist dieses kleine Flämmchen in der Brust, dass das immer wieder macht. Das ist auch nicht wirklich in Worte zu fassen. Man muss den Zustand einfach so akzeptieren.“

Fritz Kalkbrenner meinte übrigens auch, dass man es nie wirklich schafft, stets 100 Prozent man selbst zu sein.

Foto: (c) Ben Wolf