Fritz Kalkbrenner: neue Tour-Termine wegen Coronavirus

Eigentlich hätte Fritz Kalkbrenner gestern Abend (14.03.) in Köln auftreten wollen, doch aufgrund der Coronavirus-Krise wurde daraus nichts. Allerdings hat das Team des Musikers bereits Ersatztermine für den Winter festlegen können, berichtet „Promoters Group Munich“. Demnach startet seine Tour jetzt am 01. Oktober in Amsterdam. Das erste Deutschlandkonzert findet jedoch schon, wie vorher geplant, am 24. April in Berlin statt. Dann geht es am 16. Oktober in München weiter. Die Tickets für die Konzerte, die in den Oktober, November und Dezember verschoben wurden, behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit.

Hier die Ersatztermine:

24.04.2020, Berlin – Columbiahalle

16.10.2020, München – Zenith

06.11.2020, Frankfurt – Batschkapp

07.11.2020, Hannover – Capitol

13.11.2020, Hamburg – Edel-Optics-Arena

14.11.2020, Bremen – Pier 2

11.12.2020, Nürnberg – Löwensaal

18.12.2020, Würzburg – Posthalle

19.12.2020, Wien – Arena

21.12.2020, Frankfurt – Batschkapp

