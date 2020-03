Fritz Kalkbrenner: Zeigt er sein wahres Gesicht auf „True Colours“?

Gestern (13.03.) erscheint das neue Album von Fritz Kalkbrenner. Es heißt „True Colours“. Zeigt der Musiker denn auf seinem neuen Werk sein wahres Gesicht?

Im „noizz“-Interview sagte er dazu: „Ich würde schon sagen, dass ich nicht gerade die größte Plastikpuppe bin. Aber selbst ich bin ja an verschiedenen Orten anderes – im Interview, bei den Schwiegereltern, mit den Jungs auf der Straße. Es gibt ja unterschiedliche Seinsformen. Man will zwar so ehrlich wie möglich an dieses Ideal, den ehrlichen Kern, kommen, aber 100 Prozent erreicht man nicht.“

Sein neues Album findet Fritz Kalkbrenner übrigens „ziemlich gut“.

Foto: (c) Ben Wolf