George Ezra kann der Situation etwas Gutes abgewinnen

Der Situation etwas Gutes abgewinnen? George Ezra macht’s vor! Der Musiker postete auf „Instagram“ ein Video, auf dem er, relativ verstrahlt und mit Sonnenbrille ausgestattet, einige eigenartige Moves zum Besten gibt. Dazu schrieb er: „In diesen unsicheren Zeiten sende ich euch einen Tanz.“

Ein leichtes Schmunzeln entlockt das auf jeden Fall, aber Ezra kann auch anders. In den Kommentaren schrieb er: „Jetzt mal ernsthaft: In den letzten Tagen hier zuhause, konnte ich ein bisschen zu mir selbst finden. Ich habe viel öfter als sonst bei Freunden angerufen. Das hilft mir dabei, nicht zu viel nachzudenken. Also, ruft eure Freunde an.“

George Ezra leidet unter der Zwangsstörung Pure O, das heißt: Er hat den Zwang permanent nachzudenken und alles totzudenken, obwohl er weiß, dass es unsinnig ist.

