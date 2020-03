George R.R. Martin: „Ich verbringe mehr Zeit in Westeros“

Das Coronavirus hat offenbar auch gute Seiten. George R.R. Martin kann das Haus nicht verlassen und ist somit, mehr oder weniger freiwillig, an den Schreibtisch gebunden. Auf seinem Blog schrieb der 71-Jährige, dass er die notwendigen Maßnahmen ergriffen hat, um sich nicht anzustecken.

Weiter meinte der Autor: „Um die Wahrheit zu sagen, in verbringe mehr Zeit in Westeros [Ort aus ‚Game of Thrones‘-Büchern] als in der realen Welt. Ich schreibe jeden Tag. Die Dinge sind in den sieben Königreichen sehr düster, aber vielleicht noch so düster, wie es hier scheinbar ist.“ Abschließend schrieb Martin noch: „Lasst uns alle hoffen, dass wir dies gesund und munter durchstehen. Gehabt euch wohl, meine Freunde. Vorsicht ist besser als Nachsicht.“

George R.R. Martin ist mit der Veröffentlichung von „The Winds of Winter“, dem neuesten Band aus der Reihe von „A Song of Ice and Fire“, schon seit Jahren im Verzug.

