Global Awards 2020: Die Gewinner

Gestern Abend (05.03.) wurden in London die Global Awards vergeben. Ed Sheeran, der gleich mit sechs Nominierungen ins Rennen ging, wurde in den Kategorien „Bester Künstler“ und „Bester Song“ ausgezeichnet. Der Award für die „Beste Künstlerin“ ging an Camila Cabello. Als „Beste britische Künstlerin“ wurde Dua Lipa ausgezeichnet. Den Award für den „Besten Song“ durfte Lewis Capaldi mit nach Hause nehmen, und zwar für „Someone You Loved“. Der Preis für die „Beste Gruppe“ ging an die „Jonas Brothers“:

Hier die komplette Gewinnerliste der Global Awards 2020:

BESTER SONG

“Someone You Loved” – Lewis Capaldi

BESTE GRUPPE

Jonas Brothers

BESTER KÜNSTLER

Ed Sheeran

BESTE KÜNSTLERIN

Camila Cabello

BESTER BRITISCHER KÜNSTLER/GRUPPE

Dua Lipa

BESTER KLASSISCHER KÜNSTLER

Sheku-Kanneh Mason

AUFSTEIGENDER STERN

Aitch

MASSENANZIEHUNGSKRAFT

Lewis Capaldi

BESTER R’N’B-/HIP-HOP-/GRIME-KÜNSTLER

Stormzy

BESTER INDIE-KÜNSTLER

Stereophonics

BESTER POP-KÜNSTLER

Tones And I

BESTER PODCAST

Sh***ged Married Annoyed

