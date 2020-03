Goldene Himbeere 2020 finden heute statt

Über einen Monat nach der Oscar-Verleihung wird heute Abend (14.03.) der Anti-Oscar, die Goldene Himbeere, verliehen. Die meisten Preise könnte „Cats“ bekommen. Die Realverfilmung des Musicals ist gleich neun Mal für einen sogenannten Razzie nominiert, darunter als „schlechtester Film“ und „schlechteste Regie“. Francesca Hayward könnte zudem für ihre Leistung darin eine Goldene Himbeere in der Kategorie “Schlechteste Hauptdarstellerin” erhalten. Das männliche Pendant hingegen könnte an John Travolta gehen.

Hier die Nominierten für die Goldene Himbeere 2020:

SCHLECHTESTER FILM

Cats

The Fanatic

The Haunting of Sharon Tate

A Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

SCHLECHTESTE HAUPTDARSTELLERIN

Hilary Duff / The Haunting of Sharon Tate

Anne Hathaway / The Hustle & Serenity

Francesca Hayward / Cats

Tyler Perry (As Medea) A Madea Family Funeral

Rebel Wilson / The Hustle

SCHLECHTESTER HAUPTDARSTELLER

James Franco / Zeroville

David Harbour / Hellboy (2019)

Matthew McConaughey / Serenity

Sylvester Stallone / Rambo: Last Blood

John Travolta / The Fanatic & Trading Paint

SCHLECHTESTE NEBENDARSTELLERIN

Jessica Chastain / Dark Phoenix

Cassi Davis / A Madea Family Funeral

Judi Dench / Cats

Fenessa Pineda / Rambo: First Blood

Rebel Wilson / Cats

SCHLECHTESTER NEBENDARSTELLER

James Corden / Cats

Tyler Perry / A Madea Family Funeral (as “Joe”)

Tyler Perry / A Madea Family Funeral (as „Uncle Heathrow“)

Seth Rogan / Zeroville

Bruce Willis / Glass

SCHLECHTESTE REGIE

Fred Durst / The Fanatic

James Franco / Zeroville

Adrian Grunberg / Rambo: Last Blood

Tom Hooper / Cats

Neil Marshall / Hellboy (2019)

SCHLECHTESTES REMAKE, RIP-OFF ODER SEQUEL

Dark Phoenix

Godzilla, King of the Monsters

Hellboy (2019)

A Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

SCHLECHTESTES DREHBUCH

Cats / Screenplay by Lee Hall and Tom Hooper

The Haunting of Sharon Tate / Written by Danial Farrands

Hellboy (2019) Screenplay by Andrew Cosby

A Madea Family Funeral / Written by Tyler Perry

Rambo: Last Blood / Screenplay by Matthew Cirulnick and Sylvester Stallone

SCHLECHTESTES ENSEMBLE

Jegliche Halb-Katze/Halb-Mensch Haarball/Cats

Jason Derulo & His CGI-kastrierte “Beule” / Cats

Tyler Perry & Tyler Perry (oder Tyler Perry) A Madea Family Funeral

Sylvester Stallone & seine ohnmächtige Wute / Rambo: Last Blood

John Travolta & jedes Drehbuch, das er akzeptiert

RÜCKSICHTSLOSE MISSACHTUNG VON MENSCHENLEBEN & GEMEINGUT

Dragged Across Concrete

The Haunting of Sharon Tate

Hellboy (2019)

Joker

Rambo: Last Blood

RAZZIE-ERLÖSER-PREIS

Eddie Murphy / Dolemite Is My Name

Keanu Reeves / John Wick 3 & Toy Story 4

Adam Sandler / Uncut Gems

Jennifer Lopez / Hustlers

Will Smith / Aladdin

Foto: (c) PR Photos