Grandson kündigt neues Album an

Offenbar befindet sich Grandson in einer Art Kollaborations-Modus. Wie „Warner Music“ berichtet, hat der 26-Jährige nach seinen erst kürzlich erschienenen Songs „Happy Phil“ und „All In My Head“, die er mit Moby Rich aufgenommen hat, jetzt den Song „Peaches“ am Start. Dieser ist in Zusammenarbeit mit der Alternaive-Sängerin K.Flay entstanden.

Auf seiner „Instagram“-Seite kündigt er außerdem ein neues Album an. Dort schreibt der Musiker: „Das Album kommt tatsächlich zusammen, heilige Scheiße.“

Im Mai ist Grandson übrigens als Special Guest von „A Day To Remember“ in Deutschland. Hier die Termine:

05.05. Hannover, Swiss Life Hall

06.05. Bochum, Ruhr Congress Centrum

09.05. Stuttgart, Schleyerhalle

