„Grey Daze“ verschieben Albumveröffentlichung und kündigen Online-Listening an

Schlechte Nachrichten von „Grey Daze“: Die erste Band vom verstorbenen Chester Bennington muss die Veröffentlichung ihres neuen Albums „Amends“ verschieben. Die Platte wird jetzt aufgrund der Corona-Pandemie gut zwei Monate später als geplant erscheinen, und zwar am 26. Juni.

Schlagzeuger und Mitbegründer von „Grey Daze“, Sean Dowdell, sagte laut „Oktober Promotion“ dazu: „Dieses Album bedeutet Chesters Familie, uns allen und unseren Familien so wahnsinnig viel, dass wir uns dagegen entschieden haben, es mitten in einer derartigen Krise zu veröffentlichen.“ Er meinte jedoch auch: „Doch natürlich wissen wir auch, dass es unglaublich viele Fans gibt, die darauf warten: Die das Album vorbestellt haben, sich die Videos und das Behind-The-Scenes-Material angeschaut haben – und die wollen wir jetzt natürlich auch nicht hängen lassen. Daher die Idee mit den Online-Listening-Sessions, die schon am 10. April rund um den Globus stattfinden werden.“

Weitere Infos zu der Online-Listening-Session werden in den kommenden Tagen auf den Social-Media-Kanälen der Band bekanntgegeben.

Foto: (c) LooMee TV