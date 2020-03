„Guano Apes“-Drummer Dennis und sein Rat für junge Musiker

Seit 1994 sind „Guano Apes“ mit Unterbrechungen erfolgreich im Musikbusiness unterwegs.

Im Interview mit der „Kreiszeitung“ verriet Drummer Dennis Poschwatta, welchen Ratschlag er jungen Musikern für ihre Kariere geben kann. Er sagte: „Das Wichtige ist, immer weiter zu machen, an sich zu glauben und auch mal ein paar verrückte Wege zu gehen. Meine Soloplatte ist damals gefloppt, aber Nichterfolge gehören auch dazu. Man sollte mal alles auf eine Karte setzen und sagen: ,Ich will das jetzt, ich will glücklich werden und mein Leben so gestalten, wie ich das will.‘ Ich bin beispielsweise gelernter Bänker, habe dann aber den Job nach der Ausbildung an den Nagel gehängt, um zu sehen, wie es mit der Band weitergeht. Natürlich braucht es auch eine Menge Glück. Bei unserer Band gab es viele Zufälle, wir haben die richtigen Leute am richtigen Ort getroffen.“

Er fügte noch hinzu: „Was noch wichtig ist: Wenn es um Verträge geht, dann sollte man sich immer einen guten Anwalt dazu nehmen. Newcomer-Bands werden oft über den Tisch gezogen und man sollte sich auch immer hinterfragen: ,Reicht das gerade aus, was ich hier tue?‘“

Foto: (c) Sony Music / Mischa Lorenz