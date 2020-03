„Guano Apes“: „Keine neue Platte in Sicht“

Seit 1994 sind „Guano Apes“ mit Unterbrechungen erfolgreich im Musikbusiness unterwegs.

Im Interview mit der „Kreiszeitung“ verriet Drummer Dennis Poschwatta, ob für dieses Jahr ein neues Musikprojekt geplant ist. Dazu sagte der Musiker: „2017 haben wir eine Platte anlässlich des 20-jährigen Geburtstags unserer Debut-Platte ‚Proud like a God‘ rausgebracht. Da wir eigentlich einen Drei-Jahres-Turnus haben, wäre 2020 wieder was dran. Aber dieses Jahr kommt, glaube ich, nichts. Wir werden live spielen, aber eine Platte ist nicht in Sicht.“

Außerdem erklärte er, welchen Stellenwert Musik in seinem Leben hat: „Natürlich bestreite ich damit meinen Lebensunterhalt, aber Musik ist für mich kein Beruf, sondern eher eine Berufung. Ich wollte von klein auf Musik machen. (…) Zudem glaube ich, dass das Schlagzeugspielen mich als Kind davor bewahrt hat, komplett durchzudrehen beziehungsweise total aufgedreht zu sein.“

