Guido Maria Kretschmer: „Frauen und Vegetarier an die Macht“

Woher genau der Coronavirus kommt, wird noch erforscht. In Verbindung gebracht wird er aber mit einem Fischmarkt im chinesischen Wuhan, auf dem auch exotische Tiere verkauft werden. Bei der Frage nach dem Überträger, gehen Experten von Schlangen, Fledermäusen oder Zibetkatzen aus.

Im Interview mit „t-online“ sagte Guido Maria Kretschmer dazu: „Aber, man muss sagen: Jetzt zahlen wir den Preis. Warum muss man kleine Schleichkatzen essen? Man soll Tiere auch mal in Ruhe lassen. Man kann Tiere auch streicheln und angucken, es muss ja nicht gleich alles aufgegessen werden.“ Außerdem würde es ihn freuen, wenn das Coronavirus dafür sorgen würde, dass die Menschen wieder bewusster werden. Er sagte weiter: „Es wird viel zu wenig erzählt, wo das alles herkommt. Es geht immer um die Tierchen und die können ja auch nichts dafür. Mein Traum ist ja sowieso: Frauen und Vegetarier an die Macht.“

Im Interview erklärte der 54-Jährige noch seine Sorge. Der Designer sagte weiter: „Ich finde es so schlimm, dass sich die Menschen jetzt so einschränken müssen. Ich habe auch so Angst davor, dass wieder die Falschen weggerafft werden.“

Foto: (c) Tobias Hase / dpa via BANG Showbiz