Guido Maria Kretschmer: Sein Rezept gegen nervende Sitznachbarn

Guido Maria Kretschmer hat einen cleveren Trick gegen nervende Gesprächspartner.

In der aktuellen „Gala“ verrät der Star-Designer, wie er diese dann mit ihren eigenen Waffen schlägt. Der 54-Jährige sagte: „Manchmal passiert mir so was im Flugzeug oder in der Bahn, wo man ja quasi ausgeliefert ist und nicht weg kann. Mein Trick ist der, dass ich meist selbst anfange zu erzählen, so muss ich mir wenigstens das Gequatsche des anderen nicht anhören.“

Im Herbst startet Guido Maria Kretschmers neue Show „Guidos Deko Queen“ auf „VOX“. Wie in „Shopping Queen“ vergibt er zu Beginn der Sendung ein Motto, welches von zwei Kandidatinnen unter Zeitdruck bestmöglich umgesetzt werden muss.

Foto: (c) VOX / Frank P. Wartenberg