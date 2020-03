„Guns N’Roses“ treten trotz Corona auf

In Europa sind inzwischen fast alle Veranstaltungen aufgrund des Coronavirus abgesagt worden. In Mexiko ticken die Menschen aber offenbar anders.

Wie das österreichische Newsportal „heute.at“ berichtet, sind „Guns N’Roses“ beim zweitägigen Vivo Latino Festival in Mexico-City am Wochenende (14.03.) vor 70.000 Menschen als Headliner aufgetreten. Laut Medienberichten sollen dabei nur wenige Menschen Atemschutzmasken getragen haben. Ein Fan vor Ort sagte gegenüber dem „Hollywood Reporter“: „Ich denke, es ist reine Hysterie. In Mexiko haben wir eine andere Kultur, mit mehr Hygiene, die uns hilft, Übertragungen einzuschränken.“

Auch der stellvertretender Direktor des mexikanischen Gesundheitsministeriums, Hugo López-Gatell, sagte am Freitagabend (13.03.), Mexiko befinde sich ja noch in der ersten Phase einer Pandemie. Es gäbe bisher nur vereinzelte Infektionsfälle.

Foto: (c) Universal Music / Ross Halfin