Hände waschen mit Wincent Weiss

Das Thema Hände waschen und vor allem richtig waschen kann man in Zeiten der Corona-Pandemie gar nicht genug betonen. Deswegen hat Wincent Weiss das seinen Fans einmal vorgemacht.

In seiner „Instagram Story“ postete er ein Video, in dem er im Badezimmer steht und zu Beginn sagt: „Nehmt euch einfach einen Song, den ihr mögt und wascht einfach die ganze Strophe über die Hände, bis der Refrain kommt. Und dann sind meistens die 30 Sekunden gut überstanden.“ Und Weiss macht es auch gleich vor. Er wählte als seinen Hände-Wasch-Song „Chop Suey“ von „System of a Down“. Der Sänger seift sich seine Hände kräftig ein und rubbelt passend im Takt. Dass er dabei vor lauter Enthusiasmus Seife und Wasser an den Spiegel spritzt, scheint ihn nicht zu stören.

Wincent Weiss hat sich übrigens auch in Selbst-Isolation bei seiner Familie begeben.

Foto: (c) Sascha Wernicke / Vertigo Berlin / Universal Music