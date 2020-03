Halsey: Trennung von Evan Peters?

Ist Halsey Single? Hat sie sich von Evan Peters getrennt?

Dieses Gerücht macht aktuell die Runde, da die Sängerin kürzlich „Instagram“-Einträge löschte, die an ihren Freund gerichtet waren. So beispielsweise auch eine süße Liebeserklärung, die Halsey zu Peters Geburtstag postete. Dort schrieb sie damals: „Alles Gute zum Geburtstag, Schatz. Ich kann mir eine Welt ohne dich nicht vorstellen.“ Außerdem heißt es auch noch, dass Halsey jetzt wieder in Kontakt mit ihrem Ex-Freund Yungblud sein soll.

Eine öffentliche Stellungnahme dazu gibt es bisher weder von Halsey noch von Evan Peters.

Foto: (c) PR Photos