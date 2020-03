Halsey und das peinliche erste Treffen mit Peters‘ Freunden

Der erste Eindruck ist bekanntlich der Wichtigste: Kein Wunder also, dass Halsey total peinlich berührt war, als sie zum ersten Mal auf die Freunde ihres Schatzes Evan Peters traf. Die Sängerin war zu diesem Zeitpunkt nämlich für eine Halloween-Party als Marilyn Manson verkleidet.

In der „YouTube“-Mini-Serie „Hot One“ erinnerte sie sich: „Wir hatten gerade erst angefangen, uns regelmäßig zu treffen. Und ich habe all seine Freunde getroffen, während ich so verkleidet war. Ihm hat es allerdings gar nicht gestört. Er sagte: ‚Das ist meine Freundin!‘ So, als wäre er super stolz darauf.“

Genau mit einem Foto von diesem Abend nutze Halsey, um ihre Beziehung zu Evan Peters via „Instagram“ zu bestätigen.

Foto: (c) Zoey Grossman / Universal Music