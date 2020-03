Harry Styles bewertet sein Leben neu

Harry Styles steht, dank seines frühen Erfolgs mit „One Direction“, schon seit einem Jahrzehnt in der Öffentlichkeit. Zeit, Bilanz zu ziehen.

Während der „iHeart Radio Secret Sessions“ erzählte der 26-jährige Sänger dazu: „Ich bin jetzt sehr alt. Ich denke, ich bewerte Dinge einfach neu. Das passiert, wenn man an verschiedenen Punkten in seinem Leben ankommt. Ich denke nicht, dass es das letzte Mal sein wird, dass ich neu bewerte, was wichtig für mich ist. (…) Ich denke, das kennt jeder, dass man denkt: ‚Oh, das hat mich doch nicht so glücklich gemacht, wie ich dachte, dass es mich machen würde.‘ (…) Für mich ist es einfach wichtiger geworden, die Balance zu finden und zu versuchen das zu tun, was mich glücklich macht, anstatt das, was ich machen soll.“

Harry Styles macht mit seiner modischen Erscheinung übrigens keinen Anspielungen.

