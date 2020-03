Harry Styles: „Das passiert, wenn man am Valentinstag Single ist“

Harry Styles ist am Valentinstag ausgeraubt worden. Allerdings ist es nicht nur eine Person gewesen, die den Sänger bedrohte, sondern gleich eine ganze Gruppe von jungen Männern.

Im „Sirus XM“-Interview sagte er Howard Stern scherzend: „Das passiert heutzutage also, wenn man am Valentinstag Single ist.“ Weiter erzählte Styles: „Ich habe diese Gruppe von Kerlen gesehen, die ihre Kapuzen auf und ihre Gesichter bedeckt hatten. Ich dachte mir: ‚Das ist ein bisschen komisch.‘ Ich wechselte die Straßenseite, doch sie folgten mir. Da dachte ich: ‚Oh verdammt, ich glaube, ich werde gleich ausgeraubt.‘“ Und so war es dann auch. Die Männer verlangten sein Geld und sein Handy, was Styles ihnen gab. Und sobald er eine Möglichkeit sah, rannte er weg und hielt ein Auto an. Seine Angreifer folgten ihm dann nicht mehr.

Seit dem Überfall hat Harry Styles übrigens seine Sicherheit verstärkt.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos