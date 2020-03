Harry Styles: Kompliment an Ex Taylor Swift

2012/2013 waren Taylor Swift und Harry Styles ein Paar. Doch für mehr als einen Flirt hat es offenbar nicht gereicht, die beiden sind schon lange nicht mehr zusammen und haben beide die Trennung jeweils in unterschiedlichen Songs verarbeitet.

Swift soll Harry laut „Elle“ unter anderem in „Out of the Woods“ und in „Style“ besingen. Und das scheint den Sänger auch ganz gut zu gefallen. Im Gespräch mit Howard Stern sagte er: „Wenn jemand ein Lied über dich schreibt, ist das schmeichelhaft, auch wenn das Lied selbst es vielleicht nicht ist. Und jemand wie zum Beispiel Taylor ist eine tolle Songwriterin. Also sind die Songs zumindest gut.“

Harry Styles orientiert sich momentan neu und bewertet auch sein Leben entsprechend.

Foto: (c) Sofi Adams / Sony Music