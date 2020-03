Harry Styles und sein Vorbild Paul McCartney

Paul McCartney ist das große Vorbild von Harry Styles. Der Sänger hofft nämlich, dass auch er einmal auf eine so lange Karriere wie der „Beatles“-Musiker zurückblicken kann.

Im „SiriusXM“-Interview mit Howard Stern sagte Styles: „Er liebt es einfach [, Musik zu machen]. Man denkt sich: ‚Wer will man am Ende des Tages letztendlich sein?‘ Man möchte nicht der Kerl sein, der gestorben ist. Man möchte nicht der Kerl sein, der aufgrund von Drogen völlig fertig ist. Man möchte der Kerl sein, der 70 ist und drei Stunden lang spielt, einfach nur weil er es kann und er es will. Und alle lieben es und haben Spaß dabei.“

Was die Sicherheit angeht, da orientiert sich Harry Styles offenbar an Mick Jagger.

Foto: (c) PRN / PR Photos