Harry und Meghan: Letzte royale Pflichten in London ohne Baby Archie

Harry und Meghan kommen diese Woche für ihre letzten Auftritte nach London – allerdings ohne Baby Archie. Die Queen ist „sehr traurig“, so die Sunday Times.

Harry ist bereits in London, Meghan soll diese Woche nachkommen, aber der neun Monate alte Prinz soll in Kanada bleiben. Kostenfaktor: Rund 50.000 Pfund (57.000 Euro) für die Leibwache des kleinen Royals. Wer in Zukunft für die Sicherheitskosten der Familie aufkommen wird, ist noch nicht bekannt.

Am 31. März ist für Harry und Meghan offiziell Schluss mit ihren Royalen Pflichten. Seit der Verkündung ihres Rückzugs aus den royalen Geschäften lebt das Paar mit Sohn Archie in Kanada.

Foto: (c) Landmark / PR Photos