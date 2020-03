Harvey Weinstein: Erfolgreiche OP nach Gefäßverstopfung

Harvey Weinstein ist erfolgreich operiert worden.

Wie unter anderem „blick.ch“ berichtet, musste sich der frühere US-Filmproduzent nach seiner Verurteilung wegen Sexualverbrechen einem chirurgischen Eingriff unterziehen. Dem 67-Jährigen sei eine Gefäßverstopfung entfernt worden. Wie ein Sprecher des ehemaligen Hollywoodmoguls sagte, musste Weinstein dazu zehn Tage in einem New Yorker Krankenhaus verbringen. Der 67-Jährige hatte nach seiner Urteilsverkündung in der vergangenen Woche in New York über Schmerzen in der Brust geklagt.

Weinstein war von einem Geschworenengericht der Vergewaltigung und schweren sexuellen Nötigung schuldig gesprochen worden. Das Strafmaß soll am Mittwoch kommender Woche (11.03.) verkündet werden. Dem „Pulp Fiction“-Produzenten drohen zwischen fünf und 29 Jahre Haft.

Foto: (c) Lisa Holte / PR Photos