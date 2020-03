Hayley Williams: Erste Solo-Tour

Mit „Paramore“ ist sie berühmt geworden, aktuell macht sie gerade solo Musik und die zeigt Hayley Williams jetzt auch live.

Wie „Eventim“ berichtet, kommt die Sängerin mit ihrem Solo-Werk „Petals For Armor“ nach Europa und macht im Rahmen dessen auch in Deutschland halt, allerdings nur für eine einzige Show. Demnach ist Williams am 19. Mai in der Live Music Hall in Köln zu sehen. Der Vorverkauf für dieses Konzert startet nächsten Freitag (13.03.) um 10 Uhr.

Den ersten Teil ihres Solo-Albums „Petals For Armor“ hat Hayley Williams übrigens ganz überraschend Anfang Februar veröffentlicht. Teil zwei soll am 08. Mai kommen.

Foto: (c) Lindsey Byrnes / Warner Music