Herbert Grönemeyer bedankt sich bei Corona-Helfern mit Gänsehaut-Lied

Herbert Grönemeyer hat sich in der Corona-Krise bei den vielen, vielen Helfern bedankt, die sich so selbstlos aufopfern derzeit. Seine besondere Idee: natürlich ein Lied.

Den einfühlsamen Gänsehaut-Song präsentierte der Musiker jetzt auf „Instagram“. Zu dem Clip schrieb er: „Ein musikalischer Gruß und Dank an die ‚Helden dieser Zeiten‘.“ In dem rund einmütigen Video singt er: „Sie sind die Helden dieser Zeiten. Unsere Rückgrate, unser Stand. (…) Trauen ihre Grenzen weit zu überschreiten. Für dich und mich, nehmen dieses Land in ihre Hand.“

Musik und Trauer sind keine Gegensätze, findet Herbert Grönemeyer übrigens.

Foto: (c) Universal Music / Ali Kepenek